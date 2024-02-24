У Польщі втретє висипали українську агропродукцію: невідомі пошкодили вагони з бобами
Київ • УНН
Невідомі втретє псують українську сільськогосподарську продукцію на польському залізничному вокзалі. Цього разу вранці хтось висипав боби з вантажного вагона "Укрзалізниці".
У день другої річниці повномасштабного вторгення рф у в Україну, невідомі втретє пошкодили українську агропродукцію на залізничній станції Дорогуськ. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
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Зазначається, що у роковини повномасштабного російського військового вторгнення, сьогодні близько 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами.
Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію
У відомстві додають, що "Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.
Україна направила Польщі ноту через висипаний на колії ріпак, який транзитом йшов до Німеччини23.02.24, 15:55 • 20896 переглядiв
Нагадаємо
Укрзалізниця готує звернення до польських правоохоронних органів за фактом зсипання невідомими особами ріпаку з вагонів-зерновозів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.