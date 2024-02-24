В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  41870 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  135965 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  162434 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  180371 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  208287 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  205399 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  238554 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  261624 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  228260 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234299 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 10:12  •  14342 просмотра

Read in English

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

В день второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, неизвестные в третий раз повредили украинскую агропродукцию на железнодорожной станции Дорогуск. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что в годовщину полномасштабного российского военного вторжения, сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.

Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограни Польши дать немедленную реакцию

- заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков

В ведомстве добавляют, что "Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию23 февраля 2024, 13:55 • 17025 просмотров

Напомним

Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
dorokhusДорогуск
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
polshaПольша
У Польщі втретє висипали українську агропродукцію: невідомі пошкодили вагони з бобами
Ukrainian agricultural products dumped in Poland for the third time: unknown persons damaged railroad cars with beans
Новости по теме

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

Общество •   •  14342 просмотра
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Война •   •  15282 просмотра
"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

Австралия наложила дополнительные санкции на рф

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Война •   •  16370 просмотра
Австралия наложила дополнительные санкции на рф

россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.

Общество •   •  16282 просмотра
россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

Война •   •  16064 просмотра
Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству

В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина выстояла, потому что ее армия и народ выступили единой силой против агрессора.

Война •   •  15377 просмотра
Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству

"ЕС был на стороне украинского народа с того трагического утра": Боррель в годовщину полномасштабного вторжения рф

Во вторую годовщину вторжения россии в Украину глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС и заявил, что россия не изменит географию Европы силой.

Война •   •  17781 просмотра
"ЕС был на стороне украинского народа с того трагического утра": Боррель в годовщину полномасштабного вторжения рф

Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

70-летний мужчина погиб и три человека получили ранения в результате вчерашней атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе.

Общество •   •  19800 просмотра
Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Киев выстоит благодаря своей силе и мужеству, а также поддержке европейских и мировых друзей.

Война •   •  20801 просмотра
"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем накануне.

Война •   •  18163 просмотра
"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50