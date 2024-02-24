В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами
Киев • УНН
Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".
В день второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, неизвестные в третий раз повредили украинскую агропродукцию на железнодорожной станции Дорогуск. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в годовщину полномасштабного российского военного вторжения, сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.
Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограни Польши дать немедленную реакцию
В ведомстве добавляют, что "Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.
Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию23 февраля 2024, 13:55 • 17025 просмотров
Напомним
Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами
Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".
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