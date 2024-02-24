В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

В день второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, неизвестные в третий раз повредили украинскую агропродукцию на железнодорожной станции Дорогуск. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в годовщину полномасштабного российского военного вторжения, сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.

Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограни Польши дать немедленную реакцию - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков

В ведомстве добавляют, что "Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Напомним

Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.