Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Посольство Украины в Польше выслало Варшаве официальную ноту из-за того, что ночью неизвестные испортили украинское зерно и высыпали на пути рапс из вагонов "Укрзализныци". Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам дипломата безнаказанность в таких случаях является неприемлемой. Зварыч подчеркнул, что преступники, которые попирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом

В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Опять на польской железной дороге совершено правонарушение в отношении украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля направлялось через территорию Польши транзитом в Германию. (...) Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем - заявил Зварич.

Дипломат уверен, что Польша должна действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно.

Напомним

Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.