Україна направила Польщі ноту через висипаний на колії ріпак, який транзитом йшов до Німеччини
Київ • УНН
Невідомі особи вчинили акт вандалізму щодо українських зерновозів, які проїжджали через Польщу, висипавши ріпак на колії, що змусило українське посольство вимагати притягнення винних до відповідальності.
Посольство України в Польщі вислало Варшаві офіційну ноту через те, що вночі невідомі зіпсували українське збіжжя та висипали на колії ріпак з вагонів "Укрзалізниці". Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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За словами дипломата безкарність у таких випадках є неприйнятною. Зварич підкреслив, що злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом
У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував23.02.24, 11:33 • 30601 перегляд
Знову на польській залізниці вчинено правопорушення щодо українського збіжжя, яке після проходження митного контролю прямувало через територію Польщі транзитом до Німеччини. (...) Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому
Дипломат впевнений, що Польща повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно.
Нагадаємо
Укрзалізниця готує звернення до польських правоохоронних органів за фактом зсипання невідомими особами ріпаку з вагонів-зерновозів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.