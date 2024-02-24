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Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 12:37  •  3154 просмотра

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24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.

С 03:00 24 февраля польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.

Детали 

В связи с годовщиной начала войны в Украине, с 03.00 ч 24 февраля польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг" 

- резюмировали в ГПСУ.

В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке на въезд и выезд. У остальных пунктов пропуска с польской стороны на украинско-польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых машин.

Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной23 февраля 2024, 14:29 • 17061 просмотр

Дополнение

Отмечается, что за минувшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 60 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 33 тысячи человек. 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.

Согласно данным ГПСУ, Украины за минувшие сутки проследовали 27 тысяч человек, 23 тысячи из них - граждане Украины. Оформлено 112 грузовиков с гуманитарной помощью

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф, в Польше неизвестные в третий раз испортили украинскую сельскохозяйственную продукцию. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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