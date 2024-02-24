Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска
Киев • УНН
24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
С 03:00 24 февраля польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.
Детали
В связи с годовщиной начала войны в Украине, с 03.00 ч 24 февраля польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг"
В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке на въезд и выезд. У остальных пунктов пропуска с польской стороны на украинско-польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых машин.
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Дополнение
Отмечается, что за минувшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 60 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли 33 тысячи человек. 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.
Согласно данным ГПСУ, Украины за минувшие сутки проследовали 27 тысяч человек, 23 тысячи из них - граждане Украины. Оформлено 112 грузовиков с гуманитарной помощью
Напомним
В годовщину полномасштабного вторжения рф, в Польше неизвестные в третий раз испортили украинскую сельскохозяйственную продукцию. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска
24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
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