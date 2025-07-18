На границе до декабря ограничения в пункте пропуска "Устилуг": что нужно знать путешественникам
Киев • УНН
Ремонтные работы на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на украинско-польской границе, начавшиеся в мае, продлены до конца декабря. Это приведет к частичному ограничению движения, тогда как Волынская таможня фиксирует значительный рост трафика через этот пункт.
Ограничения на движение в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на украинско-польской границе продлятся дольше - ремонт будет до декабря, тем временем здесь фиксируют существенный рост трафика на фоне пика летнего сезона, предупредили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.
Сроки текущего ремонта МАПП "Устилуг - Зосин" с украинской стороны, начавшегося в этом году в мае, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения
Путешественников просят учесть этот фактор при планировании пересечения границы через указанный пункт пропуска.
В то же время, как указано, Волынская таможня фиксирует существенный рост трафика легковых и нерегулярных автобусных перевозок через этот пункт пропуска. "Сейчас он связан с пиком сезона летнего оздоровления и длительным запретом движения легковых транспортных средств через ближайший "Ягодин", - говорится в сообщении.
"Поэтому рекомендуем всем, кто нуждается в пересечении украинско-польского участка границы, заблаговременно строить логистику путешествия. Выбирайте наименее загруженные пункты пропуска, даже если они расположены на большем расстоянии от вашего дома, минуя очереди на выезд из Украины перед Устилугом", - указали в таможенной службе.
Напомним
О ремонтных работах в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" было известно еще в мае.
Украинцев предупредили о возможных очередях в пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей08.05.25, 10:58 • 6370 просмотров