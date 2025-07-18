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На границе до декабря ограничения в пункте пропуска "Устилуг": что нужно знать путешественникам

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

Ремонтные работы на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на украинско-польской границе, начавшиеся в мае, продлены до конца декабря. Это приведет к частичному ограничению движения, тогда как Волынская таможня фиксирует значительный рост трафика через этот пункт.

На границе до декабря ограничения в пункте пропуска "Устилуг": что нужно знать путешественникам

Ограничения на движение в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на украинско-польской границе продлятся дольше - ремонт будет до декабря, тем временем здесь фиксируют существенный рост трафика на фоне пика летнего сезона, предупредили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.

Сроки текущего ремонта МАПП "Устилуг - Зосин" с украинской стороны, начавшегося в этом году в мае, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения

- сообщили в таможенной службе.

Путешественников просят учесть этот фактор при планировании пересечения границы через указанный пункт пропуска.

В то же время, как указано, Волынская таможня фиксирует существенный рост трафика легковых и нерегулярных автобусных перевозок через этот пункт пропуска. "Сейчас он связан с пиком сезона летнего оздоровления и длительным запретом движения легковых транспортных средств через ближайший "Ягодин", - говорится в сообщении.

"Поэтому рекомендуем всем, кто нуждается в пересечении украинско-польского участка границы, заблаговременно строить логистику путешествия. Выбирайте наименее загруженные пункты пропуска, даже если они расположены на большем расстоянии от вашего дома, минуя очереди на выезд из Украины перед Устилугом", - указали в таможенной службе.

Напомним

О ремонтных работах в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" было известно еще в мае.

Украинцев предупредили о возможных очередях в пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей08.05.25, 10:58 • 6370 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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