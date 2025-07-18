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На кордоні до грудня обмеження у пункті пропуску "Устилуг": що треба знати мандрівникам

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

Ремонтні роботи на пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на українсько-польському кордоні, що розпочалися у травні, продовжено до кінця грудня. Це призведе до часткового обмеження руху, тоді як Волинська митниця фіксує значне зростання трафіку через цей пункт.

На кордоні до грудня обмеження у пункті пропуску "Устилуг": що треба знати мандрівникам

Обмеження на рух у пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на українсько-польському кордоні триватимуть довше - ремонт продовжили до грудня, тим часом тут фіксують суттєве зростання трафіку на тлі піку літнього сезону, попередили у Держмитслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Строки поточного ремонту МАПП "Устилуг - Зосін" з української сторони, що розпочався цьогоріч у травні, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху

- повідомили у митній службі.

Мандрівників просять врахувати цей фактор при плануванні перетину кордону через зазначений пункт пропуску.

Водночас, як вказано, Волинська митниця фіксує суттєвий ріст трафіку легкових та нерегулярних автобусних перевезень через цей пункт пропуску. "Наразі він пов’язаний із піком сезону літнього оздоровлення та тривалою забороною руху легкових транспортних засобів через найближчий "Ягодин", - ідеться у повідомленні.

"Тож рекомендуємо усім, хто має потребу у перетині українсько-польської ділянки кордону, завчасно будувати логістику подорожі. Обирайте найменш завантажені пункти пропуску, навіть якщо вони розташовані на більшій відстані від вашого дому, оминаючи черги на виїзд з України перед Устилугом", - вказали у митній службі.

Нагадаємо

Про ремонтні роботи у пункті пропуску "Устилуг - Зосин" було відомо ще у травні. 

Українців попередили про можливі черги у пункті пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею08.05.25, 10:58 • 6370 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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