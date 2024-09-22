Работа пункта пропуска «Устилуг - Зосин» на границе с Польшей возобновлена

Пункт пропуска "Устилуг - Зосин" возобновил свою работу, остановленную сегодня ночью из-за технического сбоя на польской стороне, пишет УНН со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на 12:30 оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" восстановлено. Однако осуществляется в замедленном режиме в связи с оформлением лиц на портативных компьютерах", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним

Работа пункта пропуска была временно остановлена после сообщения польских пограничников о неисправности в работе базы данных. Другие пункты на украино-польской границе продолжали работу.