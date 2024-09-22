На границе с Польшей не работает один пункт пропуска - в ГПСУ назвали причину

На границе с Польшей временно прекратил работу пункт пропуска "Устилуг - Зосин". Причина заключается в том, что со стороны польской стороны произошел сбой в работе базы данных. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

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"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется. Пограничная стража Республики Польша ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. В связи с этим оформление и пропуск не осуществляется", - говорится в сообщении ГПСУ.

Украинские пограничники добавили, что со стороны польской стороны сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Обратились к гражданам и перевозчикам, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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