На границе с Польшей не работает один пункт пропуска - в ГПСУ назвали причину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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22 сентября 2024, 08:05  •  2051 просмотра

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На польско-украинской границе временно не работает пункт пропуска «Устилуг - Зосин» из-за сбоя в базе данных с польской стороны. Пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.

На границе с Польшей временно прекратил работу пункт пропуска "Устилуг - Зосин". Причина заключается в том, что со стороны польской стороны произошел сбой в работе базы данных. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

Детали

"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется. Пограничная стража Республики Польша ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. В связи с этим оформление и пропуск не осуществляется", - говорится в сообщении ГПСУ.

Украинские пограничники добавили, что со стороны польской стороны сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Обратились к гражданам и перевозчикам, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме9 сентября 2024, 08:02 • 12724 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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