На границе с Польшей не работает один пункт пропуска - в ГПСУ назвали причину
Киев • УНН
На польско-украинской границе временно не работает пункт пропуска «Устилуг - Зосин» из-за сбоя в базе данных с польской стороны. Пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.
На границе с Польшей временно прекратил работу пункт пропуска "Устилуг - Зосин". Причина заключается в том, что со стороны польской стороны произошел сбой в работе базы данных. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.
Детали
"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется. Пограничная стража Республики Польша ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. В связи с этим оформление и пропуск не осуществляется", - говорится в сообщении ГПСУ.
Украинские пограничники добавили, что со стороны польской стороны сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Обратились к гражданам и перевозчикам, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
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