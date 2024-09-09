Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме

Система таможенной службы Польши возобновила свою работу после сбоя, который произошел на прошлой неделе. Сейчас пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме. Об этом 9 сентября сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша, что приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств. Сейчас польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в обычном режиме - говорится в сообщении.

Напомним

О сбое таможенной системе Польши и возможных задержках на границе с Украиной сообщалось 6 сентября.