Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме
Киев • УНН
Таможенная служба Польши устранила неисправности в системе, которые вызывали задержки на границе с Украиной. Пункты пропуска работают в обычном режиме, транспорт следует через границу без препятствий.
Система таможенной службы Польши возобновила свою работу после сбоя, который произошел на прошлой неделе. Сейчас пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме. Об этом 9 сентября сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша, что приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств. Сейчас польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в обычном режиме
Напомним
О сбое таможенной системе Польши и возможных задержках на границе с Украиной сообщалось 6 сентября.