Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Гродовке

Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Гродовке

  •  111832 просмотра
Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

  •  111582 просмотра
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  102720 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  54266 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  46852 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  176462 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  198003 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  195054 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  255991 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  239816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  120552 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  107494 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  114294 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  116630 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  132591 просмотра
Актуальное
Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме

Таможенная система Польши возобновила работу после сбоя: транспорт следует через границу в обычном режиме

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:02  •  2192 просмотра

Read in English

Таможенная служба Польши устранила неисправности в системе, которые вызывали задержки на границе с Украиной. Пункты пропуска работают в обычном режиме, транспорт следует через границу без препятствий.

Система таможенной службы Польши возобновила свою работу после сбоя, который произошел на прошлой неделе. Сейчас  пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме. Об этом 9 сентября сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН

 Ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша, что приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств.  Сейчас польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в обычном режиме

- говорится в сообщении.

Напомним 

О сбое таможенной системе Польши и возможных задержках на границе с Украиной сообщалось 6 сентября. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  20686 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  117151 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  114157 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  114509 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  91553 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  83727 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  68372 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  120554 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101722 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105586 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Популярные

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  46852 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  54266 просмотра
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  102720 просмотра
Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

Захватчики раздают пропагандистские книги на захваченных территориях

  •  111582 просмотра
Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Гродовке

Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Гродовке

  •  111832 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  176462 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  198003 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  195054 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  255991 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  239816 просмотра

Война

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  7182 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины

Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины

  •  7868 просмотра
С начала года более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины - ГПСУ

С начала года более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины - ГПСУ

  •  11361 просмотра
16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

  •  10924 просмотра
На Луганщине оккупанты завышают готовность к зиме и сокращают горняков

На Луганщине оккупанты завышают готовность к зиме и сокращают горняков

  •  10705 просмотра

политика

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

  •  67 просмотра
Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

  •  1655 просмотра
Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме

Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме

  •  6480 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  31329 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  46837 просмотра

Война

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  7182 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины

Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины

  •  7868 просмотра
С начала года более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины - ГПСУ

С начала года более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины - ГПСУ

  •  11361 просмотра
16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

16-летняя девушка погибла в результате артобстрела рф Никополя, есть пострадавшие

  •  10924 просмотра
На Луганщине оккупанты завышают готовность к зиме и сокращают горняков

На Луганщине оккупанты завышают готовность к зиме и сокращают горняков

  •  10705 просмотра

политика

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

Очередная попытка затягивания. Дело против главного юриста Нацбанка передали из ГБР в Нацполицию

  •  67 просмотра
Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

  •  1655 просмотра
Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме

Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме

  •  6480 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  31329 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  46837 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  102082 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  101098 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  100034 просмотра

Экономика

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

  •  10290 просмотра
Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

  •  20765 просмотра
Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

  •  46945 просмотра
В Украине завтра не планируют выключать свет

В Украине завтра не планируют выключать свет

  •  41133 просмотра
Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

  •  47185 просмотра

Киев

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  6299 просмотра
Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов

Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов

  •  28130 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  54252 просмотра
В Киеве работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киеве работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  52959 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  33715 просмотра