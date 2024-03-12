Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". Всего в очередях на территории Польши находится 1500 грузовиков. Об этом сообщил корреспонденту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

Как рассказал Демченко, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях, где они находятся.

"По состоянию на сегодня, блокирование осуществляется на 5 пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". Также польские фермеры пропускают по "Ягодину" и "Шегиням" крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину - за минувшие сутки это 50 и 30 соответственно", - сказал Демченко

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро на этих 5 направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 1500 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин".

Напомним

Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу.