ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб
В Харькове прогремел взрыв - СМИ
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"
Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27
Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове
На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие
Популярные
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света
Публикации
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"
россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб
В Киеве обезврежена преступная организация, которая занималась информационной диверсией в пользу фсб, более 15 членов которой, в том числе настоятель киевской церкви УПЦ (МП), были задержаны за распространение прокремлевских нарративов, разжигание религиозной вражды и оправдание войны России против Украины.
В Харькове прогремел взрыв - СМИ
В Харькове был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги.
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф
Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф, указав, что такие действия набирают обороты и будут продолжаться.
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ
После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"
Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.
Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27
Главное управление разведки Минобороны сейчас проверяет информацию о вероятном сбитии российского истребителя Су-27 над Белгородской областью.
Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове
Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.
На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Тязив в Ивано-Франковской области.