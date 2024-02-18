Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
Киев • УНН
Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.
В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 3,2 тыс. грузовиков. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Блокируется шесть направлений - это направления пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов". Всего по состоянию на утро сегодня на всех этих направлениях в очередях находится где-то 3 200 грузовиков. Больше всего напротив ПП "Краковец" - около 1 300 грузовых транспортных средств", - рассказал Демченко.
На вопрос, какая ситуация в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", Демченко ответил:
"С 17 февраля польская сторона не принимает (грузовики - ред.) и с той стороны не пересекают границу грузовые транспортные средства. Это где-то начиная с обеда и такая ситуация на данный момент".
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Дополнение
Государственная таможенная служба Украины сообщала, что из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях. 18 февраля, ожидается полное блокирование движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста.
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и призывает власти Польши придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.
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