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Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 3,2 тис. вантажівок

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 3,2 тис. вантажівок

Київ • УНН

 • 211232 перегляди

Приблизно 3200 вантажівок очікують на шести прикордонних пунктах пропуску з Польщею через блокування місцевими фермерами, які протестують.

У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 3,2 тис. вантажівок. Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Блокується шість напрямків – це напрямки пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів". Загалом станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках в чергах перебуває десь 3 200 вантажівок. Найбільше навпроти ПП "Краківець" - близько 1 300 вантажних транспортних засобів", - розповів Демченко.

На запитання, яка ситуація у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", Демченко відповів:

"Від 17 лютого польська сторона не приймає (вантажівки – ред.) та з того боку не перетинають кордон вантажні транспортні засоби. Це десь починаючи з обіду й така ситуація на даний момент".

Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення15.02.24, 15:53 • 27556 переглядiв

Доповнення

Державна митна служба України повідомляла, що через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках. 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі та закликає владу Польщі дотримуватися конструктивного підходу вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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