Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

В очередях на пяти пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польских фермеров по состоянию на сегодняшнее утро находится 1 150 грузовиков, больше всего напротив ПП "Ягодин". Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях, где они находятся", - сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на сегодня блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска.

"Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг". Также польские фермеры пропускают по "Ягодину" и "Шегиням" крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину - за минувшие сутки это 100 и 20 соответственно. По состоянию на утро сегодня на этих 5 направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 1150 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин", - рассказал Демченко.

Демченко отметил, что как уже сообщалось в ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование направления пункта пропуска "Корчева" - "Краковец", однако он отметил, что это скорее всего временно, ведь согласно имеющейся информации от польской стороны - с 13 марта польскими фермерами-протестующими планируется возобновление блокировки. Очередь на этом направлении по состоянию на утро около 480 грузовиков.

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"Польские фермеры также полностью ограничивали проезд грузовиков из Украины в направлении пункта пропуска "Угринов". Однако по информации от польской стороны с 13 до 21 часа они решили пропускать на территорию Польши по 2 грузовика в час. Легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - сказал Демченко.

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