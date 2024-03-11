Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

С 13 марта польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец" - говорится в сообщении ГПСУ.

В Госпогранслужбе также сообщают, что на направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

Движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничивается.

Дополнение

Как сообщал УНН, польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.

Кроме того, польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу.

Напомним

10 марта польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец".