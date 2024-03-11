ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:03  •  13366 просмотра

Read in English

Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С 13 марта польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной,  сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН

13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец"

- говорится в сообщении ГПСУ.

В Госпогранслужбе также сообщают, что на направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

Движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничивается.

Дополнение 

Как сообщал УНН, польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.

Кроме того, польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу.

Напомним 

10 марта польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  92631 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  101007 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  186409 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176452 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172855 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  245952 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102598 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110969 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112449 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108849 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Новости по теме
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

  •  13366 просмотра
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

  •  11026 просмотра
В Италии выступили против отправки войск в Украину

В Италии выступили против отправки войск в Украину

  •  14819 просмотра
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

  •  14106 просмотра
Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

  •  10953 просмотра
Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы

Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы

  •  14452 просмотра
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

  •  14605 просмотра
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

  •  13778 просмотра
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

  •  11456 просмотра
Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

  •  14446 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  35326 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116976 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  100054 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

  •  68244 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

  •  50703 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  116976 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  212935 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  214749 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  245952 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  239942 просмотра

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Общество •   •  13366 просмотра
Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

За прошедшую неделю в Харьковской области три человека погибли в пожарах и еще трое - под завалами, а четверо были спасены из пожаров и двое - из-под завалов.

Криминал и ЧП •   •  11026 просмотра
На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

В Италии выступили против отправки войск в Украину

Италия выступает против ввода западных войск в Украину, отдавая предпочтение дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны вместо ее эскалации.

Война •   •  14819 просмотра
В Италии выступили против отправки войск в Украину

Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

Служба безопасности задержала на Харьковщине еще одну информаторку разведки рф, которая с марта 2022 года сотрудничала с российской военной разведкой, собирая разведданные о передвижении украинских военных и корректируя российские ракетные удары по городу Изюм.

Война •   •  14106 просмотра
Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки

Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

Национальная сборная Украины по футболу начнет тренировку в испанской Марбелье 14 марта, позже к ней присоединятся легионеры, а затем вылетит в Сараево для подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины 21 марта.

спорт •   •  10953 просмотра
Сборная Украины по футболу начнет тренировку в Испании в четверг, легионеры присоединятся позже

Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы

15 российских солдат получили 12-летние сроки за удержание 368 гражданских лиц, в том числе 69 детей, в качестве "живого щита" в тесном подвале в течение месяца в селе Ягодное Черниговской области, что привело к гибели 10 человек.

Война •   •  14452 просмотра
Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Президент Зеленский поблагодарил создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который позволяет громко сказать о российской войне против Украины.

Война •   •  14605 просмотра
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Начиная с 18 марта, Укрзализныця открывает онлайн-продажу билетов на маршруты в Австрию и Венгрию, сначала в направлении Украина-Австрия, а затем - Украина-Венгрия через Австрию.

Анонсы •   •  13778 просмотра
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

Швеция официально присоединилась к НАТО как 32-я страна-член Альянса после отказа от политики внеблоковости из-за вторжения россии в Украину. Церемония поднятия флага состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии шведской кронпринцессы Виктории и официальных лиц НАТО.

Новости Мира •   •  11456 просмотра
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

Украина примет участие в тестировании Европейского цифрового идентификационного кошелька (EUDI), который позволит украинцам использовать свои цифровые идентификаторы в ЕС, а европейцам - свои цифровые кошельки в Украине для таких услуг, как открытие банковских счетов, хранение водительских удостоверений, использование электронной подписи и получение электронных медицинских рецептов.

политика •   •  14446 просмотра
Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС