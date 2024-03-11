Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно
Киев • УНН
Польские фермеры планируют возобновить блокирование грузовиков на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" с 13 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
С 13 марта польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.
13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец"
В Госпогранслужбе также сообщают, что на направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.
Движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничивается.
Дополнение
Как сообщал УНН, польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.
Кроме того, польские фермеры будут блокировать пункт пропуска "Зосин", что напротив украинского ПП "Устилуг", для грузовиков, которые едут из Украины в Польшу.
Напомним
10 марта польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец".
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