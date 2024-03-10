Польські фермери тимчасово зняли блокаду з пункту пропуску "Краківець"
Київ • УНН
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краковець", дозволивши перетнути кордон близько 600 українських вантажівок, які раніше там застрягли, але продовжують блокувати рух на 5 інших напрямках, де близько 1700 вантажівок все ще стоять в черзі на українсько-польському кордоні.
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" де було близько 600 українських вантажівок до 13 березня, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН
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Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз, це на 5 напрямках, до цього було 6, бо в ніч з 8-го на 9-те число вони припинили свої дії у напрямку пункту пропуску "Краківець
Він додав, що вони залишаються стояти у чергах поблизу українсько-польського кордону та поновлять свої дії, десь орієнтовно 13-го числа. За його словами хоч "Краківець" і розблоковано,але там продовжує залишатись черга з українських вантажівок, їх там приблизно 600.
Також Демечнко повідомив, що на 5 напрямках, де продовжується блокування, стоять у чергах приблизно 1700 вантажних транспортних.
Нагадаємо
Україна та Польща близькі до вирішення імпортного конфлікту шляхом переговорів, які дозволять запровадити тимчасові заходи безпеки для захисту польських фермерів від потоку українського сільськогосподарського імпорту.