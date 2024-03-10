Польські фермери тимчасово зняли блокаду з пункту пропуску "Краківець"

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краковець", дозволивши перетнути кордон близько 600 українських вантажівок, які раніше там застрягли, але продовжують блокувати рух на 5 інших напрямках, де близько 1700 вантажівок все ще стоять в черзі на українсько-польському кордоні.