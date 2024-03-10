Польские фермеры временно сняли блокаду с пункта пропуска "Краковец"

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец" где было около 600 украинских грузовиков до 13 марта, об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН

Детали

Польские фермеры продолжают блокировать движение. По состоянию на сейчас, это на 5 направлениях, до этого было 6, потому что в ночь с 8-го на 9-е число они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец - сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что они остаются стоять в очередях вблизи украинско-польской границы и возобновят свои действия, где-то ориентировочно 13-го числа. По его словам хоть "Краковец" и разблокирован, но там продолжает оставаться очередь из украинских грузовиков, их там примерно 600.

Также Демечнко сообщил, что на 5 направлениях, где продолжается блокировка, стоят в очередях примерно 1700 грузовых транспортных.

Напомним

Украина и Польша близки к решению импортного конфликта путем переговоров, которые позволят ввести временные меры безопасности для защиты польских фермеров от потока украинского сельскохозяйственного импорта.