Україна та Польща близькі до вирішення імпортного конфлікту
Київ • УНН
Україна та Польща близькі до вирішення імпортного конфлікту шляхом переговорів, які дозволять запровадити тимчасові заходи безпеки для захисту польських фермерів від потоку українського сільськогосподарського імпорту.
Переговори з Варшавою незабаром призведуть до вирішення спірної ситуації з імпортом, про це повідомив Тарас Качка в інтерв’ю Euractiv, пише УНН.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка у інтерв’ю порталу Euractiv розповів, що переговори з Варшавою незабаром призведуть до запровадження заходів безпеки для захисту польських фермерів від потоку українських сільськогосподарських імпортних товарів.
За його словами, Україна та Польща працюють над вирішенням напруги на їхньому спільному кордоні, де польські фермери організували блокади та викидали українське зерно протягом останніх тижнів, як протест проти "переповнення" своїх ринків українським імпортом.
У своєму виступі, після голосування торгового комітету Європейського парламенту (INTA) за подовження торговельних пільг для України до червня 2025 року, Тарас Качка сказав, що Україна готова стати на шлях більш гнучкої системи торгівлі з Європейським Союзом, яка враховуватиме конкретні потреби та умови країн-членів ЄС.
Ми дуже близькі до розробки заходів, які будуть індивідуальними, тимчасовими та корисними для відновлення довіри між усіма зацікавленими сторонами
Нагадаємо
Польща веде неофіційні переговори з президентом ЄС про звільнення польських фермерів від деяких положень Європейського зеленого курсу через побоювання, що сусідство з Україною може зашкодити сільськогосподарському ринку.