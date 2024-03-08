Украина и Польша близки к решению импортного конфликта

Переговоры с Варшавой вскоре приведут к решению спорной ситуации с импортом, об этом сообщил Тарас Качка в интервью Euractiv, пишет УНН.

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в интервью порталу Euractiv рассказал, что переговоры с Варшавой вскоре приведут к введению мер безопасности для защиты польских фермеров от потока украинских сельскохозяйственных импортных товаров.

По его словам, Украина и Польша работают над решением напряжения на их общей границе, где польские фермеры организовали блокады и выбрасывали украинское зерно в течение последних недель, как протест против "переполнения" своих рынков украинским импортом.

В своем выступлении, после голосования торгового комитета Европейского парламента (INTA) за продление торговых льгот для Украины до июня 2025 года, Тарас Качка сказал, что Украина готова стать на путь более гибкой системы торговли с Европейским Союзом, которая будет учитывать конкретные потребности и условия стран-членов ЕС.

Мы очень близки к разработке мер, которые будут индивидуальными, временными и полезными для восстановления доверия между всеми заинтересованными сторонами сказал Утка.

Напомним,

Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.