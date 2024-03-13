Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска

Польские фермеры сегодня собираются разблокировать движение грузовиков в сторону границы с Украиной на польском ПП "Дорогуск", что напротив украинского ПП "Ягодин", сообщил лидер местного протеста Войцех Лось, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Лидер протеста перед переходом в Дорогуске Войцех Лось объявил, что после 13:00 по местному времени (14 часов по Киеву) польские аграрии с польской стороны будут пропускать к границе грузовики, которые стоят в очереди.

Он отметил, что это не означает приостановления или завершения протеста перед границей с Украиной.

"Это наш жест в сторону украинских водителей, чтобы они могли вернуться к своим семьям, в свою страну, которая все еще находится в сложной ситуации, во время войны, где им приходится противостоять россии", - сказал он.

Он отметил, что 35 дней польские аграрии блокируют дорогу в направлении пункта пропуска с Украиной.

Он сообщил, что на 13:00 перед пунктом пропуска запланирована пресс-конференция, а затем аграрии временно разблокируют движение в сторону границы. На вопрос, на какой срок, он ответил, что "мы открываем границу и все, но пока не знаем, до каких пор".

"Сейчас мы ждем реакции премьер-министра, министра (сельского хозяйства - ред.) и Украины", - сказал Лось.

Он также пояснил, что временно движение из Польши в Украину здесь блокировать не будут. Он также отметил, что протестующие останутся на пункте пропуска в Дорогуске.

"Мы выпускаем украинских водителей из Польши, но блокирование грузовиков, следующих из Украины в Польшу, будет продолжаться", - добавил лидер протеста.

Офицер Ева Чиж из полиции Хелма рассказала, что утром очередь к переходу в Дорогуске была длиной 8 км и доходила до города Бжезно. Там около 300 грузовиков. По ее словам, ориентировочное время ожидания на оформление составляет примерно 70 часов. Сейчас митингующие пропускали здесь в сторону Украины по два грузовика в час.

"Протестующие на границе регулярно пропускают транспорт гуманитарной и военной помощи, живых животных и автобусы", - отмечается в сообщении,

На всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной в Люблинском воеводстве, как указано, продолжаются протесты фермеров. Они выступают против введения "Зеленого соглашения" ЕС и поступления товаров из Украины.

Дополнение

Польские фермеры блокировали движение грузовиков в пяти пунктах пропуска.

Как сообщили ранее сегодня в Гостаможслужбе, по информации польской стороны, 13 марта в 10:00 по варшавскому времени (11 часов по Киеву) также планировалась акция протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" - шестым пунктом пропуска.

В частности, речь идет о блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска; блокирование представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокирование в указанном месте еще не осуществлялось). Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления, как ожидалось, должно осуществляться беспрепятственно.