На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

Украинец пытался ввести 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике через Волынскую таможню. Впрочем его планам помешали таможенники. О случае сообщили коммуникационщики Государственной таможенной службы, передает УНН.

Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал по "зеленому коридору". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, содержится более 8 млн грн. - сообщили в ведомстве.

Детали

По данным таможенников 37-ми летний украинец пытался незаконно ввезти в Украину крупную сумму валюты гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" во время прохождения таможенного контроля.

Волынские таможенники сейчас проводят перерасчет денег и фиксируют правонарушения.

Предварительно преступление квалифицировали, как "недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования".

За такое нарушение в пользу государства штрафник обычно в казну 20 процентов суммы, превысившей разрешенную действующим законодательством.

Подробности этой истории обещают предоставить позже.