На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника
Киев • УНН
Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.
Украинец пытался ввести 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике через Волынскую таможню. Впрочем его планам помешали таможенники. О случае сообщили коммуникационщики Государственной таможенной службы, передает УНН.
Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал по "зеленому коридору". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, содержится более 8 млн грн.
Детали
По данным таможенников 37-ми летний украинец пытался незаконно ввезти в Украину крупную сумму валюты гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" во время прохождения таможенного контроля.
Волынские таможенники сейчас проводят перерасчет денег и фиксируют правонарушения.
Предварительно преступление квалифицировали, как "недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования".
За такое нарушение в пользу государства штрафник обычно в казну 20 процентов суммы, превысившей разрешенную действующим законодательством.
Подробности этой истории обещают предоставить позже.
На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника
Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.
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