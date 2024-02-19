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На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 19:08  •  5863 просмотра

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Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.

Украинец пытался ввести 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике через Волынскую таможню. Впрочем его планам помешали таможенники. О случае сообщили коммуникационщики Государственной таможенной службы, передает УНН.

Купюры находились в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", на которой мужчина въезжал по "зеленому коридору". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, содержится более 8 млн грн.

- сообщили в ведомстве.

Детали

По данным таможенников 37-ми летний украинец пытался незаконно ввезти в Украину крупную сумму  валюты гривны, однако его остановили на посту "Устилуг" во время прохождения таможенного контроля.

Волынские таможенники сейчас проводят перерасчет денег и фиксируют правонарушения.

Предварительно преступление квалифицировали, как  "недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования".

За такое нарушение в пользу государства штрафник обычно в казну 20 процентов суммы, превысившей разрешенную действующим законодательством.

Подробности этой истории обещают предоставить позже.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
ustyugУстюг
ukrainaУкраина
На Волині митники виявили 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику мандрівника
In Volyn, customs officers found UAH 8 million of undeclared cash in a traveler's trunk
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На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

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