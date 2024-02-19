На Волині митники виявили 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику мандрівника
Київ • УНН
Волинські митники виявили 8 мільйонів гривень незадекларованої готівки у багажнику мандрівника, який намагався в'їхати в Україну з Польщі.
Українець намагався ввести 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику через Волинську митницю. Втім його планам завадили митники. Про випадок повідомили комунікаційники Державної митної служби, передає УНН.
Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". В загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.
Деталі
За даними митників 37-ми річний українець намагався незаконно ввезти до України велику суму валюти гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" під час проходження митного контролю.
Волинські митники наразі проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення.
Попередньо злочин кваліфікували, як "недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування".
За таке порушення на користь держави штрафник зазвичай в казну 20 відсотків суми, що перевищила дозволену чинним законодавством.
Подробиці цієї історії обіцяють надати згодом.