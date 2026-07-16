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Техника

Путешественникам назвали пункты пропуска на границе с самыми большими очередями в летний пик

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

В сезон отпусков пассажиропоток на западном участке границы возрастает до 20%. Количество выехавших из Украины превышает количество въехавших более чем на 150 тыс. человек.

Путешественникам назвали пункты пропуска на границе с самыми большими очередями в летний пик

С началом сезона отпусков количество путешественников на границе увеличивается в среднем до 20%, в этом году, в разгар лета, западную границу уже пересекли более 4,5 млн человек, сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ в четверг, назвав наиболее загруженные пункты пропуска, пишет УНН.

Детали

"Лето традиционно остается самым активным периодом для пересечения границы. В сезон отпусков пассажиропоток на западном участке границы увеличивается в среднем до 20% по сравнению со среднегодовыми показателями. По состоянию на середину лета западный участок границы пересекли более 4,5 млн человек и почти 900 тыс. транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

Сейчас количество граждан, выехавших из Украины, как указано, превышает количество въехавших более чем на 150 тыс. человек. "Такая динамика является традиционной для июня и июля. В августе преимущество постепенно переходит на въезд в Украину, так как больше граждан возвращаются домой", - указали в ГПСУ.

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска Шегини, Краковец, Устилуг, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка и Порубное

- назвали в ГПСУ.

Чтобы избежать длительного ожидания, пограничники рекомендуют "для выезда из Украины выбирать утренние или поздние вечерние часы и, по возможности, будние дни, а для въезда - выходные".

Новый пункт пропуска на границе с Румынией должен заработать с лета - Минразвития12.03.26, 19:29 • 6973 просмотра

Юлия Шрамко

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