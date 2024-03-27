Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Украинские пограничники сегодня получили информацию от польских коллег, что в направлении ПП "Угринов" польские фермеры планируют пропускать только один грузовик в день в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

"За последние дни, как видим, что польские фермеры блокируют только три направления пунктов пропуска: "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская", - сказал Демченко.

По его словам, в направлении пункта пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу.

Демченко сообщил также, что польские фермеры в направлении ПП "Угринов" планируют в день пропускать только один грузовик в сторону Польши.

Сегодня мы получили информацию от польских коллег, что в направлении ПП "Угринов" польские фермеры планируют пропускать только один грузовик (в день - ред.) в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины. То есть это существенное снижение возможности пересечения границы грузовиками - рассказал Демченко.

Кроме того, он сообщил, что по состоянию на утро сегодня на трех направлениях в очередях находится где-то 300 грузовиков, больше всего - напротив "Ягодина".

"Также имеем очереди на ранее разблокированных трех ПП "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", ведь грузовики активно используют те направления, которые не заблокированы. Самая большая очередь наблюдается напротив "Краковца" - около 700 грузовиков, а "Шегини" - около 400. Но движение здесь достаточно интенсивное", - отметил Демченко.

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Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"