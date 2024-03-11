Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Польские фермеры решили сегодня с 9:00 не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов". Также нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

"2 200 (грузовиков в очереди - ред.) на шести направлениях, потому что по пункту пропуска "Краковец" также отмечаются очереди. ПП "Краковец" до сих пор разблокирован", - сказал Демченко.

На вопрос, какая сейчас ситуация в направлении разблокированного ПП "Краковец", Демченко ответил: "Движение идет интенсивное в соответствии с пропускной способностью этого направления".

"Самая большая очередь напротив пункта пропуска "Ягодин" - из пяти заблокированных, почти 600 - это по "Краковцу" и более 350 грузовиков - это напротив ПП "Рава-Русская", - рассказал Демченко.

Кроме того, Демченко сообщил, что нулевые показатели пропуска грузовиков - в направлении пункта пропуска "Шегини" и "Ягодин", которые следуют в Польшу.

"Также на этих направлениях очень незначительное количество грузовиков пересекает границу в сторону Украины. По "Ягодину", к примеру, за минувшие сутки было 40 грузовиков, а в направлении "Шегини" - 30", - сказал он.

Также сегодня с 9:00 по киевскому времени, по информации от польских коллег, в направлении пункта пропуска "Угринов" протестующие также решили не пропускать грузовики, которые следуют из Украины в Польшу - сообщил Демченко.

Дополнение

10 марта Демченко сообщал, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец" до 13 марта.

Польские фермеры блокируют пять направлений - это направления пунктов пропуска "Шегини", "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов".

Вследствие фермерской блокады границы с Польшей украинская экономика потеряла около 500 миллионов долларов.