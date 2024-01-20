Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай - Reuters

Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Зато Пекин продолжает игнорировать санкции Запада против РФ. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По данным китайской таможни, которые приводит издание, Россия поставила в Китай 107 миллионов тонн сырой нефти за год - это эквивалентно 2,14 миллиона баррелей в день.

Это значительно больше, чем другие крупные экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия и Ирак. Кроме того, это рекордное значение для поставок российской нефти в Китай в принципе, отмечают журналисты агентства.

Импорт из Саудовской Аравии, которая ранее была крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, поскольку ближневосточный нефтяной гигант потерял долю рынка из-за более дешевой российской нефти.

Общий импорт нефти в Китай, по данным Reuters, составляет 11,28 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, можно сделать вывод, что Россия обеспечивает около четверти всех поставок нефти в Китай.

Дополнение

Как пишет Reuters, одна из причин рекордных поставок - скидка на российский энергоноситель, поскольку после введения санкций (в частности, потолка цен) многие страны отказались от закупки самой нефти напрямую. При этом рост спроса на дешевую нефть со стороны китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов подняло стоимость российской нефти выше потолка в 60 долларов.

Сейчас китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти, чтобы избежать нарушения санкций Запада.

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