Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 13407 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 89374 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 125286 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 123493 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142354 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171932 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219629 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176182 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151682 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125386 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143909 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143969 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 143570 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 137847 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 120848 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 1315 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193178 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191467 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322865 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 349986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 1420 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 56427 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 84853 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 82672 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143969 перегляди
Актуальне
Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

Київ • УНН

 • 35994 перегляди

Нафта Brent і WTI подешевшала на 0,5-0,6% після заяв Трампа про надзвичайний стан в енергетиці та плани щодо збільшення видобутку. Інвестори також стурбовані можливим введенням мит на імпорт з Канади та Мексики.

Ціни на нафту впали в середу, продовживши зниження з попередньої сесії, на тлі того, як ринки зважували оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану в галузі енергетики в перший день його перебування на посаді та стежили за його митною політикою, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 36 центів, або 0,5%, до $78,93 за барель о 07:30 за Грінвічем (09:30 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 46 центів, або на 0,6%, до $75,37.

Ціни знизилися у вівторок після того, як Трамп виклав масштабний план щодо максимізації видобутку нафти і газу, включаючи оголошення надзвичайного стану в галузі енергетики для прискорення видачі дозволів, згортання заходів щодо захисту довкілля та вихід США з Паризької кліматичної угоди.

"Учасники ринку намагаються перетравити неоднозначні сигнали, які Трамп 2.0 несе для траєкторії цін на нафту", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"У найближчій перспективі увага буде зосереджена на тому, чи здійсниться його ціль поповнити стратегічні резерви США", - сказав Єп.

Енергетична політика Трампа навряд чи спонукатиме короткострокові інвестиції або змінить зростання виробництва в США, написали аналітики Morgan Stanley у дописі, додавши, що вона, однак, може стримати потенційне зниження попиту на нафтопродукти.

Аналітики також сумніваються, чи обіцянка Трампа поповнити стратегічний резерв змінить попит на нафту, оскільки адміністрація Байдена вже закуповувала нафту для надзвичайного запасу.

Водночас інвестори були обережні, оскільки Трамп заявив, що планує запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого, а не в перший день свого перебування на посаді, як обіцяв раніше.

"Увага нафтового ринку поступово переключається з санкцій США проти росії на потенційну торговельну політику президента Трампа", - заявили аналітики ING у середу, додавши, що енергетичний комплекс опинився під тиском через загрозу мит, що зростає.

Президент США заявив, що його адміністрація "ймовірно" припинить закуповувати нафту у Венесуели, одного з найбільших постачальників нафти до країни.

Тим часом у вівторок на узбережжя Мексиканської затоки США обрушився рідкісний зимовий шторм.

За оцінками, видобуток нафти в Північній Дакоті скоротився на 130 000-160 000 барелів на добу через екстремально холодну погоду та пов'язані з цим експлуатаційні проблеми, повідомило у вівторок управління трубопроводів штату.

Вплив шторму на нафтогазові операції в Техасі залишався обмеженим: з мінімальними перебоями в постачанні газу, невеликими відключеннями електроенергії та великою кількістю запасів бензину на заправках, на тлі того, як багато доріг та шосе залишалися закритими.

Китай встановив новий рекорд імпорту російської нафти у 2024 році20.01.25, 12:05 • 70250 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
meksykaМексика
venesuelaВенесуела
donald-trampДональд Трамп
tekhasТехас
kanadaКанада
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами