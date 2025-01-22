Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

Ціни на нафту впали в середу, продовживши зниження з попередньої сесії, на тлі того, як ринки зважували оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану в галузі енергетики в перший день його перебування на посаді та стежили за його митною політикою, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 36 центів, або 0,5%, до $78,93 за барель о 07:30 за Грінвічем (09:30 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 46 центів, або на 0,6%, до $75,37.

Ціни знизилися у вівторок після того, як Трамп виклав масштабний план щодо максимізації видобутку нафти і газу, включаючи оголошення надзвичайного стану в галузі енергетики для прискорення видачі дозволів, згортання заходів щодо захисту довкілля та вихід США з Паризької кліматичної угоди.

"Учасники ринку намагаються перетравити неоднозначні сигнали, які Трамп 2.0 несе для траєкторії цін на нафту", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"У найближчій перспективі увага буде зосереджена на тому, чи здійсниться його ціль поповнити стратегічні резерви США", - сказав Єп.

Енергетична політика Трампа навряд чи спонукатиме короткострокові інвестиції або змінить зростання виробництва в США, написали аналітики Morgan Stanley у дописі, додавши, що вона, однак, може стримати потенційне зниження попиту на нафтопродукти.

Аналітики також сумніваються, чи обіцянка Трампа поповнити стратегічний резерв змінить попит на нафту, оскільки адміністрація Байдена вже закуповувала нафту для надзвичайного запасу.

Водночас інвестори були обережні, оскільки Трамп заявив, що планує запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого, а не в перший день свого перебування на посаді, як обіцяв раніше.

"Увага нафтового ринку поступово переключається з санкцій США проти росії на потенційну торговельну політику президента Трампа", - заявили аналітики ING у середу, додавши, що енергетичний комплекс опинився під тиском через загрозу мит, що зростає.

Президент США заявив, що його адміністрація "ймовірно" припинить закуповувати нафту у Венесуели, одного з найбільших постачальників нафти до країни.

Тим часом у вівторок на узбережжя Мексиканської затоки США обрушився рідкісний зимовий шторм.

За оцінками, видобуток нафти в Північній Дакоті скоротився на 130 000-160 000 барелів на добу через екстремально холодну погоду та пов'язані з цим експлуатаційні проблеми, повідомило у вівторок управління трубопроводів штату.

Вплив шторму на нафтогазові операції в Техасі залишався обмеженим: з мінімальними перебоями в постачанні газу, невеликими відключеннями електроенергії та великою кількістю запасів бензину на заправках, на тлі того, як багато доріг та шосе залишалися закритими.

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