Окупанти масово вилучають телевізійне обладнання на захоплених територіях - ЦНС
Київ • УНН
росіяни примусово забирають у людей техніку для перегляду українського телебачення, вилучивши понад 1000 комплектів минулого тижня. Натомість населенню нав'язують "русскій мір" через безкоштовні супутникові приймачі.
Ворог масово вилучає телевізійне обладнання на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни примусово забирають у людей техніку, яка дозволяє дивитися українське телебачення.
Лише минулого тижня - понад 1000 комплектів. Мета - повністю зачистити інформаційний простір. Натомість людям нав’язують "русскій мір" через безкоштовні супутникові приймачі
У ЦНС стверджують, що "це - не просто цензура, це окупаційний контроль за думками".
Нагадаємо
На окупованих територіях росіяни проводять рейди з вилучення супутникового телевізійного обладнання у місцевих жителів. Замість цього населенню безкоштовно надають доступ до російських пропагандистських каналів.
пєсков визнав наявність в росії військової цензури12.07.25, 04:44 • 11213 переглядiв