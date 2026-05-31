В Севастополе бензин начали продавать по талонам на фоне дефицита топлива
Киев • УНН
Из-за дефицита топлива в оккупированном Севастополе бензин Аи-92 и Аи-95 отпускают по талонам. Также действует ограничение на продажу в канистры до 20 литров.
В временно оккупированном Севастополе бензин марок Аи-92 и Аи-95 начали продавать только по талонам из-за быстрого исчерпания суточных запасов топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщает BBC со ссылкой на назначенного россией "губернатора" города михаила развожаева, пишет УНН.
Детали
По словам развожаева, продажа топлива на АЗС сети ТЭС началась в 7:00 утра, однако сформированный на день лимит был распродан за несколько часов. После этого бензин Аи-92 и Аи-95 решили отпускать исключительно по талонам. Также в городе продолжает действовать ограничение на продажу топлива в канистрах – не более 20 литров в одни руки.
Оккупационные власти призвали жителей пользоваться личным транспортом только при крайней необходимости. Официально причины дефицита топлива не называются.
На оккупированных территориях жалуются на проблемы с логистикой
Как отмечает BBC, в последние месяцы украинские силы активизировали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам. Кроме того, по данным журналистов, усилились атаки беспилотников по так называемому сухопутному коридору в Крым через оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей.
Ранее назначенный россией руководитель оккупационной администрации Запорожской области евгений балицкий также призывал граждан без крайней необходимости не пользоваться трассой Р-280, которая соединяет ростов-на-дону с Крымом.
