США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

США, похоже, смягчили свои требования по возврату помощи Украине во время переговоров по экономическому соглашению между двумя странами, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала полномасштабного вторжения россии, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов - сообщили источники издания.

Это, как указано, приближает цифру к собственной оценке Украины в более 90 миллиардов долларов.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене, с тех пор как россия начала свое полномасштабное вторжение более трех лет назад, объясняет издание.

Соглашение о партнерстве, как сообщается, предоставит США право первого требования на прибыль, переведенную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США долгом.

Технические переговоры были очень продуктивными, сказал представитель Министерства финансов США, добавив, что они с нетерпением ждут скорого завершения переговоров.

Отвечая на вопрос о статусе переговоров в понедельник, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. "Мы очень, очень близки, - сказал Бессент Bloomberg News в Буэнос-Айресе. - Это даже может быть подписано уже на этой неделе".

Переговоры между техническими командами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников. Но США все равно подошли к соглашению как к возможности компенсировать расходы в Украине за счет прибылей от фонда, объем которого в последнем проекте до сих пор не указан, сказал этот представитель.

По словам людей, администрация Трампа по-прежнему не хочет обещать будущие инвестиции в фонд - ключевой интерес Киева в любом подобном соглашении - и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что расходы США в отношении Украины во время войны должны рассматриваться как вклад Вашингтона в фонд, сказали они на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными.

По словам источников, украинским участникам переговоров было трудно отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лежал в основе нескольких наиболее драконовских требований со стороны Вашингтона.

При этом издание отмечает, что "Киеву нужно действовать осторожно", напомнив историю с перепалкой в Овальном кабинете и заявления американских представителей.



"Ставки также высоки для стремлений Киева присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку любой преференциальный режим для США может противоречить их правилам единого рынка", - говорится в публикации. Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе назвал цель своей страны в отношении ЕС "красной линией №1" для соглашения.

Шмыгаль заявил, что соглашение с США об ископаемых не может повредить целям Украины относительно ЕС - Bloomberg

Переговоры на прошлой неделе в Вашингтоне, как сообщается, были сосредоточены в основном на деталях потенциальной сделки, и не включали ни одного высокопоставленного представителя правительства. Юристы будут продолжать работать дистанционно на этой неделе, чтобы завершить проект как можно скорее, сказал один из источников. Юридическая компания Hogan Lovells предоставляет юридические консультации Киеву, пишет издание.

Одна из задач Киева на следующей онлайн-встрече в конце этой недели - предоставить детали о конкретных проектах, которые могут быть инициированы в рамках соглашения, сказал источник.

Проект соглашения о разделе прибыли, представленный американской командой, предусматривает многочисленные уступки со стороны Киева, например, разрешение США делить потенциальные доходы от украинских инвестиций в прибыльные активы, включая нефть, газ, редкоземельные минералы и морские порты, отмечает издание.