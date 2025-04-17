Угода про копалини між Україною та США: фінального тексту цього тижня не очікується

Українська сторона не очікує цього тижня остаточного тексту так званої угоди про копалини з США, переговори заплановано ще і наступного тижня, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону ввечері 16 квітня, пише УНН.

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"У нас відбувається фактично робота зараз 24/7 з американською стороною", - повідомив торговий представник України Тарас Качка.

Він сказав, що напередодні "завершився черговий дзвінок із юридичною командою". "У нас дуже багато таких технічних питань", - зазначив він.

"Реально багато роботи, і це позитивний знак, тому що це обидві сторони залучені в цю роботу. Ми справді цього тижня хочемо підбити певний проміжний результат, просто зафіксувати спільною заявою, меморандумом про наміри - відобразити на письмі прогрес, який є. І це буде важливо. (…) Насправді досить прагматична юридична конструкція зараз опрацьовується, тому ми... розраховуємо, сьогодні (16 квітня), можливо, навіть якийсь документ буде підписаний. Але позатим у нас наступний раунд переговорів заплановано на наступний тиждень. Фактично 24 квітня ми знову будемо в режимі особистої зустрічі, постійно сидіти, працювати", - сказав Качка.

Тому остаточного тексту угоди на цьому тижні ще не буде. Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно... доопрацювати, щоб вони були реалістичними, вони були гармонійними, і щоби це належний чином працювало - зазначив заступник міністра економіки.

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