Угода про копалини між Україною та США: фінального тексту цього тижня не очікується
Київ • УНН
Українська сторона повідомила, що остаточного тексту угоди про копалини зі США цього тижня не буде. Наступний раунд переговорів заплановано на наступний тиждень.
Українська сторона не очікує цього тижня остаточного тексту так званої угоди про копалини з США, переговори заплановано ще і наступного тижня, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону ввечері 16 квітня, пише УНН.
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"У нас відбувається фактично робота зараз 24/7 з американською стороною", - повідомив торговий представник України Тарас Качка.
Він сказав, що напередодні "завершився черговий дзвінок із юридичною командою". "У нас дуже багато таких технічних питань", - зазначив він.
"Реально багато роботи, і це позитивний знак, тому що це обидві сторони залучені в цю роботу. Ми справді цього тижня хочемо підбити певний проміжний результат, просто зафіксувати спільною заявою, меморандумом про наміри - відобразити на письмі прогрес, який є. І це буде важливо. (…) Насправді досить прагматична юридична конструкція зараз опрацьовується, тому ми... розраховуємо, сьогодні (16 квітня), можливо, навіть якийсь документ буде підписаний. Але позатим у нас наступний раунд переговорів заплановано на наступний тиждень. Фактично 24 квітня ми знову будемо в режимі особистої зустрічі, постійно сидіти, працювати", - сказав Качка.
Тому остаточного тексту угоди на цьому тижні ще не буде. Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно... доопрацювати, щоб вони були реалістичними, вони були гармонійними, і щоби це належний чином працювало
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко16.04.25, 14:59 • 113247 переглядiв