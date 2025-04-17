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Соглашение об ископаемых между Украиной и США: финального текста на этой неделе не ожидается

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Украинская сторона сообщила, что окончательного текста соглашения об ископаемых с США на этой неделе не будет. Следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Соглашение об ископаемых между Украиной и США: финального текста на этой неделе не ожидается

Украинская сторона не ожидает на этой неделе окончательного текста так называемого соглашения о полезных ископаемых с США, переговоры запланированы еще и на следующей неделе, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона вечером 16 апреля, пишет УНН.

Детали

"У нас происходит фактически работа сейчас 24/7 с американской стороной", - сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он сказал, что накануне "завершился очередной звонок с юридической командой". "У нас очень много таких технических вопросов", - отметил он.

"Реально много работы, и это положительный знак, потому что это обе стороны вовлечены в эту работу. Мы действительно на этой неделе хотим подвести определенный промежуточный результат, просто зафиксировать совместным заявлением, меморандумом о намерениях - отобразить на письме прогресс, который есть. И это будет важно. (…) На самом деле достаточно прагматичная юридическая конструкция сейчас прорабатывается, поэтому мы... рассчитываем, сегодня (16 апреля), возможно, даже какой-то документ будет подписан. Но кроме того у нас следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю. Фактически 24 апреля мы снова будем в режиме личной встречи, постоянно сидеть, работать", - сказал Качка.

Поэтому окончательного текста соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно... доработать, чтобы они были реалистичными, они были гармоничными, и чтобы это должным образом работало

- указал заместитель министра экономики.

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко16.04.25, 14:59 • 80946 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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