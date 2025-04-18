Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11311 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 42363 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 44410 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 79971 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 32399 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 88295 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69345 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 154484 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88888 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90814 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
22%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62863 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 47275 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 63645 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31484 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53810 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 3302 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 54560 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 79965 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 88291 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 154481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 15263 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 16014 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 32021 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29278 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41448 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму

Київ • УНН

 • 3078 перегляди

Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство, який передбачає створення Фонду інвестицій у відбудову України. Робота над угодою не повинна суперечити євроінтеграції.

Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму

Уряд опублікував текст меморандуму, який підписала Україна та США, що засвідчує намір фіналізувати угоду про економічне партнерство. У ньому, зокрема зазначається, що робота над угодою про копалини не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України, передає УНН.

Деталі

"Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу над угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти Угоду, яка буде вигідна обом народам", - нагадує уряд.

Зазначається, що угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Окрім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - ідеться в повідомленні.

Також, згідно з текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

"Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України", - наголошує уряд.

Меморандум підписано в межах переговорного процесу, який відбувається відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 11 квітня 2025 р. № 333-р.

Повний текст меморандуму можна прочитати тут.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Контекст

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.

Говорячи про статус переговорів 15 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією, переговори все ще тривають, але "ми дуже, дуже близькі", і "це навіть може бути підписано вже на цьому тижні".

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко 16 квітня повідомляла, що українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" в роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.

16 квітня заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка зазначав, що українська сторона не очікує цього тижня остаточного тексту так званої угоди про копалини з США, переговори заплановано ще і наступного тижня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,661.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,591.80