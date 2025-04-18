Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму

Уряд опублікував текст меморандуму, який підписала Україна та США, що засвідчує намір фіналізувати угоду про економічне партнерство. У ньому, зокрема зазначається, що робота над угодою про копалини не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України, передає УНН.

Деталі

"Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу над угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти Угоду, яка буде вигідна обом народам", - нагадує уряд.

Зазначається, що угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Окрім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - ідеться в повідомленні.

Також, згідно з текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

"Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України", - наголошує уряд.

Меморандум підписано в межах переговорного процесу, який відбувається відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 11 квітня 2025 р. № 333-р.

Повний текст меморандуму можна прочитати тут.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Контекст

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.

Говорячи про статус переговорів 15 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією, переговори все ще тривають, але "ми дуже, дуже близькі", і "це навіть може бути підписано вже на цьому тижні".

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко 16 квітня повідомляла, що українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" в роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.

16 квітня заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка зазначав, що українська сторона не очікує цього тижня остаточного тексту так званої угоди про копалини з США, переговори заплановано ще і наступного тижня.