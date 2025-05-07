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Економічний комітет ВР також рекомендував підтримати угоду України та США про копалини

Київ • УНН

 • 4310 перегляди

Комітет з питань економічної політики затвердив угоду між Україною та США про надра. Ратифікація угоди, що передбачає створення спільного інвестиційного фонду, відбудеться вже завтра.

Економічний комітет ВР також рекомендував підтримати угоду України та США про копалини

Угоду про копалини між Україною та Сполученими Штатами вже затвердив Комітет з питань економічної політики. Завтра відбудеться її ратифікація. Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко, передає УНН.

Щойно наш Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування. Комітет рекомендував підтримати угоду. Її ратифікація відбудеться вже завтра 

- повідомила Янченко.

Додамо

Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України було завершено. У її межах США та Україна прагнутимуть створити умови для збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні.

Згідно із документом угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії".

Комітет ВР змінив рішення щодо угоди з США про копалини: про що йдеться07.05.25, 10:28 • 13183 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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