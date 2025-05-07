Комітет ВР змінив рішення щодо угоди з США про копалини: про що йдеться
Київ • УНН
Комітет ВР переголосував рішення про угоду зі США щодо копалин, додавши пункт про відсутність відповідальності за інші угоди. Це було зроблено для залучення додаткових голосів, повідомив нардеп Железняк.
Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики переголосував рішення про угоду зі США щодо корисних копалин. Додали текст про відсутність відповідальності за інші угоди. Про це повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Ще раз сьогодні зранку комітет з питань міжнародної політики переголосування рішення про угоду по копалинах. Тобто змінив своє рішення, яке було ухвалено вчора
З його слів, проголосували "за" - 11, утримався - 1 (Шараскін, "Голос"), не голосували - 2 (Геращенко та Іонова, "ЄС").
Що змінилось
"Включили пропозицію "Батьківщини" додати до тексту рішення: "На момент голосування депутати не бачили текст двох інших угод, тому не несуть за них відповідальність", - повідомив Железняк.
"На що це впливає? Ні на що. Цитую МЗС: "воно не містить ніяких нормотворчих функцій". На відповідність депутатів теж. Чисто дає можливість більше зібрати голоси, зокрема "Батьківщини". У кінці Сибіга чесно сказав: "я вже заплутався, про який текст і заяви ми говоримо", - написав Железняк.
З його слів, до вчорашнього рішення "додали текст у преамбулу": "ВРУ констатує, що станом на момент ратифікації угоди між урядом України та урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, ВРУ не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією угодою. ВРУ зазначає, що ратифікація угоди між урядом України та урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї угоди".
Нагадаємо
6 травня комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди між Україною та США щодо копалин. Ратифікацію угоди про копалини підтримали 11 членів комітету.
Україна раніше підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.