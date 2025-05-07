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Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь

Киев • УНН

 • 7058 просмотра

Комитет ВР переголосовал решение о соглашении с США по ископаемым, добавив пункт об отсутствии ответственности за другие соглашения. Это было сделано для привлечения дополнительных голосов, сообщил нардеп Железняк.

Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики переголосовал решение о соглашении с США относительно полезных ископаемых. Добавили текст об отсутствии ответственности за другие соглашения. Об этом сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Еще раз сегодня утром комитет по вопросам международной политики переголосовал решение о соглашении по ископаемым. То есть изменил свое решение, которое было принято вчера

- сообщил нардеп Железняк в Telegram.

По его словам, проголосовали "за" - 11, воздержался - 1 (Шараскин, "Голос"), не голосовали - 2 (Геращенко и Ионова, "ЕС").

Что изменилось

"Включили предложение "Батькивщины" добавить к тексту решения: "На момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность", - сообщил Железняк.

"На что это влияет? Ни на что. Цитирую МИД: "оно не содержит никаких нормотворческих функций". На ответствие депутатов тоже. Чисто дает возможность больше собрать голоса, в частности "Батькивщины". В конце Сибига честно сказал: "я уже запутался, о каком тексте и заявлениях мы говорим", - написал Железняк.

По его словам, к вчерашнему решению "добавили текст в преамбулу": "ВРУ констатирует, что по состоянию на момент ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, ВРУ не был получен текст соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим соглашением. ВРУ отмечает, что ратификация соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого соглашения".

Напомним

6 мая комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США относительно ископаемых. Ратификацию соглашения об ископаемых поддержали 11 членов комитета.

Украина ранее подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.

Юлия Шрамко

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