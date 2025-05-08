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Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Київ • УНН

 • 12644 перегляди

Урядовці очікують, що Інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів після ратифікації угоди. Фонд фінансуватиметься коштом США та 50% рентних платежів від нових родовищ.

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

В уряді розраховують, що Інвестиційний фонд відбудови за угодою зі США повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

Ми сподіваємося, що ратифікація (угоди про копалини - ред.) сьогодні завершиться успішно. Далі в нас на столі мають з’явитися ще щонайменше дві угоди, які будуть регламентувати запуск Фонду. Це угода про обмежене партнерство і угода, яка, по суті, визначає, яким чином Фонд буде функціонувати

- сказала Свириденко.

За її словами, американські колеги сподіваються, що ці імплементаційні угоди будуть якомога швидше фіналізовані.  

"Налаштованість наших американських колег, і я вважаю, що це позитивний сигнал, у тому, що вони сподіваються, що всі ці угоди будуть якомога швидше фіналізовані. Швидше - це значить тижні, це навіть не місяці", - зазначила Свириденко.

Вона пояснила, що угоди, які мають імплементаційний характер, - це угоди не міжурядового рівня, а комерційного характеру, які будуть підписуватися з боку двох юридичних осіб. З боку США – DFC, з боку України – це Агентство ДПП (Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства).

Ми сподіваємося, що Фонд повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів. Звичайно, що задача - це зробити так, щоб він був операційним. Можливість запустити цей Фонд говорить про те, що це мають бути фінансові внески, як з боку американських партнерів, так й з боку України

- заявила Свириденко.

Перша віцепрем'єр-міністерка також пояснила, як будуть здійснюватися внески до Фонду. "Це можуть бути фінансові ресурси з боку США або військова допомога, яка буде надаватися Україні, оцінена й затверджена двома сторонами, і на цю суму, власне, збільшується внесок США", - вказала вона.

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"З боку України - це чітко визначено додатком А до угоди - 50% від рентних платежів, ліцензійних платежів від нових родовищ, які будуть перераховуватися на спеціальний рахунок, і це буде наш внесок", - сказала Свириденко.

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Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка додав, що першочерговий внесок для того, щоб Фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна корпорація розвитку США DFC.

Окрім того, Свириденко пояснила, що, з її точки зору, Фонд запрацює, коли будуть перші інвестиційні проєкти.

"Тому юридично тижні, і й ми фіналізуємо…", - підсумувала Свириденко.    

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Контекст

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Сполучені Штати
Україна
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