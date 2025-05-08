Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Мы надеемся, что ратификация (соглашения об ископаемых - ред.) сегодня завершится успешно. Далее у нас на столе должны появиться еще минимум два соглашения, которые будут регламентировать запуск Фонда. Это соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение, которое, по сути, определяет, каким образом Фонд будет функционировать - сказала Свириденко.

По ее словам, американские коллеги надеются, что эти имплементационные соглашения будут как можно скорее финализированы.

"Настроенность наших американских коллег, и я считаю, что это позитивный сигнал, в том, что они надеются, что все эти соглашения будут как можно скорее финализированы. Быстрее - это значит недели, это даже не месяцы", - отметила Свириденко.

Она пояснила, что соглашения, которые имеют имплементационный характер, - это соглашения не межправительственного уровня, а коммерческого характера, которые будут подписываться со стороны двух юридических лиц. Со стороны США – DFC, со стороны Украины – это Агентство ГЧП (Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства).

Мы надеемся, что Фонд полноценно заработает в течение нескольких недель. Конечно, задача - это сделать так, чтобы он был операционным. Возможность запустить этот Фонд говорит о том, что это должны быть финансовые взносы, как со стороны американских партнеров, так и со стороны Украины - заявила Свириденко.

Первая вице-премьер-министр также объяснила, как будут осуществляться взносы в Фонд. "Это могут быть финансовые ресурсы со стороны США или военная помощь, которая будет предоставляться Украине, оценена и утверждена двумя сторонами, и на эту сумму, собственно, увеличивается взнос США", - указала она.

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"Со стороны Украины - это четко определено приложением А к соглашению - 50% от рентных платежей, лицензионных платежей от новых месторождений, которые будут перечисляться на специальный счет, и это будет наш вклад", - сказала Свириденко.

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Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка добавил, что первоочередной взнос для того, чтобы Фонд стал операционно способным, внесет Международная корпорация развития США DFC.

Кроме того, Свириденко пояснила, что, с ее точки зрения, Фонд заработает, когда будут первые инвестиционные проекты.

"Поэтому юридически недели, и мы финализируем…", - подытожила Свириденко.

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Контекст

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезные ископаемые. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.