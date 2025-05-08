$41.440.02
47.070.11
ukenru
Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель
07:53 • 4100 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
07:22 • 11352 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

03:10 • 19540 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

7 мая, 19:04 • 36362 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

7 мая, 18:29 • 58257 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 47989 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
7 мая, 15:25 • 61030 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
7 мая, 14:38 • 49804 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
7 мая, 14:35 • 53108 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
7 мая, 13:29 • 45131 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
3.3м/с
43%
749 мм
Популярные новости

Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты - глава НБУ Пышный

7 мая, 23:02 • 10616 просмотра

Удар дрона рф по ЧАЭС: убытки на десятки миллионов евро, ремонт может длиться годами - The Guardian

7 мая, 23:58 • 17401 просмотра

Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый

8 мая, 01:26 • 20588 просмотра

путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

8 мая, 02:39 • 18791 просмотра

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

03:03 • 22420 просмотра
публикации

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 9064 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 58206 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 112192 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 115198 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 107916 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 858 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 38090 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 69635 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 119179 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 114846 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Киев • УНН

 • 2414 просмотра

Правительство ожидает, что Инвестиционный фонд восстановления заработает в течение нескольких недель после ратификации соглашения. Фонд будет финансироваться за счет США и 50% рентных платежей от новых месторождений.

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Мы надеемся, что ратификация (соглашения об ископаемых - ред.) сегодня завершится успешно. Далее у нас на столе должны появиться еще минимум два соглашения, которые будут регламентировать запуск Фонда. Это соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение, которое, по сути, определяет, каким образом Фонд будет функционировать

- сказала Свириденко.

По ее словам, американские коллеги надеются, что эти имплементационные соглашения будут как можно скорее финализированы.  

"Настроенность наших американских коллег, и я считаю, что это позитивный сигнал, в том, что они надеются, что все эти соглашения будут как можно скорее финализированы. Быстрее - это значит недели, это даже не месяцы", - отметила Свириденко.

Она пояснила, что соглашения, которые имеют имплементационный характер, - это соглашения не межправительственного уровня, а коммерческого характера, которые будут подписываться со стороны двух юридических лиц. Со стороны США – DFC, со стороны Украины – это Агентство ГЧП (Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства).

Мы надеемся, что Фонд полноценно заработает в течение нескольких недель. Конечно, задача - это сделать так, чтобы он был операционным. Возможность запустить этот Фонд говорит о том, что это должны быть финансовые взносы, как со стороны американских партнеров, так и со стороны Украины

- заявила Свириденко.

Первая вице-премьер-министр также объяснила, как будут осуществляться взносы в Фонд. "Это могут быть финансовые ресурсы со стороны США или военная помощь, которая будет предоставляться Украине, оценена и утверждена двумя сторонами, и на эту сумму, собственно, увеличивается взнос США", - указала она.

Президент о ресурсном соглашении с США: Украина готова, чтобы ПВО была вкладом в фонд03.05.25, 13:38 • 3385 просмотров

"Со стороны Украины - это четко определено приложением А к соглашению - 50% от рентных платежей, лицензионных платежей от новых месторождений, которые будут перечисляться на специальный счет, и это будет наш вклад", - сказала Свириденко.

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США08.05.25, 10:10 • 7692 просмотра

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка добавил, что первоочередной взнос для того, чтобы Фонд стал операционно способным, внесет Международная корпорация развития США DFC.

Кроме того, Свириденко пояснила, что, с ее точки зрения, Фонд заработает, когда будут первые инвестиционные проекты.

"Поэтому юридически недели, и мы финализируем…", - подытожила Свириденко.    

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы07.05.25, 21:29 • 55809 просмотров

Контекст

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезные ископаемые. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$61.47
Bitcoin
$99,257.80
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,349.29
Ethereum
$1,928.07