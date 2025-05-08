Минэкономики о вариантах взносов США в инвестфонд: Америка рассматривает военной помощью или средствами

США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Как работает механика Фонда? Первоочередная договоренность с США – это 50 на 50 в распределении доходов от Фонда. Взносы от Украины – 50% от ренты и лицензии за аукционы. На базе этого строится Фонд, он зарабатывает доходы и они распределяются 50 на 50. США могут вносить свою долю военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются США. То есть в переговорах об этих технических соглашениях идут дискуссии о технической реализации этого всего. Поэтому мы видим, что США очень серьезно настроены на оба механизма. Мы ожидаем, что оба механизма заработают в этом году - сказал Соболев.

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Соболев также сообщил, что Минэкономики вместе с министерством финансов и министерством окружающей среды делали оценку возможной прибыли от Фонда.

Мы делали с министерством финансов и министерством окружающей среды оценку того. Представим, что соглашение было бы подписано в 2019 году, сколько бы денег пришло в этот Фонд с лицензий, с ренты – это где-то примерно 3 млрд грн. В таком смысле, мы понимаем, что для того, чтобы Фонд был успешен и зарабатывал в тех объемах, которые интересны Украине и США, нужны дополнительные денежные поступления от Америки. Как мы думаем это будет происходить? Во-первых, они могут вносить взносы в сам Фонд. Во-вторых, сам партнер наш - корпорация DFC, это банк развития США, то есть его задача развивать критические, стратегически важные проекты для США по всему миру - рассказал Соболев.

Поэтому, по его словам, на каждую гривну, которую Фонд вкладывает в Украину определено, что инвестиции его могут быть исключительно в Украину. Также будут прилагаться инвестиции самой организации DFC.

Так же в соглашении, которое нужно ратифицировать прописано, что стороны, в том числе США заинтересованы и будут прилагать усилия, чтобы привлекать дополнительных инвесторов из частного сектора, международных финансовых организаций. Таким образом на каждую гривну, которую Фонд вкладывает в Украину будут дополнительные несколько гривен от DFC и будут дополнительные инвестиции от других международных партнеров - рассказал Соболев.

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Таким образом по словам Соболев, та сумма, которая в Фонде будет мультиплицироваться в инвестициях в Украину.

Первые 10 лет есть договоренность, что не распределяются прибыли. Прибыли могут только реинвестироваться и после 10 лет можно распределять прибыли. Не взносы Украины, которые идут от роялти, а именно прибыли. Таким образом за 10 лет, мы ожидаем, что это позволит нарастить базу активов Фонда, который будет мощной структурой. Но сейчас все зависит от начального запуска, приблизительные цифры я не озвучу - сказал Соболев.

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Контекст

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

равноправие: Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";

согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не составит препятствия для обретения Украиной членства в ЕС.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.