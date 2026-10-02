россия использует в беларуси ретрансляторы для БПЛА, но войск на границе нет - ГПСУ
Киев • УНН
Скопления войск у границы не фиксируют. российские ретрансляторы в беларуси помогают "Шахедам" и "Герберам" лететь вглубь Украины.
Государственная пограничная служба Украины не фиксирует скопления вражеских войск вблизи украинско-белорусской границы. Однако россияне используют на белорусской территории технические средства, которые помогают их дронам продвигаться вглубь Украины. Об этом в эфире "Мы - Украина" заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.
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Ретранслятор включается, когда россия запускает дроны, а в дальнейшем выключается. Некоторые из них точно не размещены стационарно, а перемещаются, поскольку включение может происходить в разных местах
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Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что ретрансляторы в беларуси помогают дронам рф наносить удары по Волынской области, вплотную к границе с Польшей.
Такие ретрансляторы усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер". Это дает дронам возможность продвигаться дальше вглубь украинской территории, в частности в направлении Ровненской, Волынской и Львовской областей.
Напомним
В конце июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры возле границы с Украиной.