росія використовує в білорусі ретранслятори для БПЛА, але військ на кордоні нема - ДПСУ

Державна прикордонна служба України не фіксує скупчення ворожих військ поблизу українсько-білоруського кордону. Однак росіяни використовують на білоруській території технічні засоби, які допомагають її дронам рухатися вглиб України. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

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Ретранслятор вмикається, коли росія запускає дрони, а в подальшому вимикається. Частина з них точно не стаціонарно розміщені, а вони переміщуються, бо ввімкнення може відбуватися в різних місцях - заявив Демченко.

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Речник Державної прикордонної служби України заявив, що ретранслятори у білорусі допомагають дронам рф бити по Волині, впритул до кордону з Польщею.

Такі ретранслятори підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер". Це дає дронам можливість просуватися далі вглиб української території, зокрема в напрямку Рівненської, Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо

Наприкінці червня Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що білорусь завершує будівництво військової інфраструктури біля кордону з Україною.