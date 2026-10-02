росія використовує в білорусі ретранслятори для БПЛА, але військ на кордоні нема - ДПСУ

$44.830.1550.700.02
ukenru
12:27 • 5652 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
12:14 • 7074 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
10:21 • 13453 перегляди
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував
08:33 • 17899 перегляди
Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT
Ексклюзив
08:25 • 16392 перегляди
Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут
08:09 • 14603 перегляди
Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років
2 жовтня, 06:52 • 19178 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
2 жовтня, 06:37 • 17180 перегляди
Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP
2 жовтня, 05:55 • 15913 перегляди
Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежилиPhoto
2 жовтня, 03:07 • 23074 перегляди
Ворог знову влучив у Південний міст у Києві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
47%
759мм
Популярнi новини
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості07:15 • 24933 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 28155 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo08:29 • 18847 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 11109 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 12732 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 12:36 • 3684 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 12893 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 28385 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості07:15 • 25114 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 55915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Тарас Висоцький
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Південний міст (Київ)
Міст Метро (Київ)
Одеса
Реклама
УНН Lite
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 11286 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo08:29 • 19019 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 28385 перегляди
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 35099 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони1 жовтня, 15:10 • 40665 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
El País
TikTok

росія використовує в білорусі ретранслятори для БПЛА, але військ на кордоні нема - ДПСУ

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Скупчення військ біля кордону не фіксують. російські ретранслятори в білорусі допомагають «Шахедам» і «Герберам» летіти вглиб України.

росія використовує в білорусі ретранслятори для БПЛА, але військ на кордоні нема - ДПСУ

Державна прикордонна служба України не фіксує скупчення ворожих військ поблизу українсько-білоруського кордону. Однак росіяни використовують на білоруській території технічні засоби, які допомагають її дронам рухатися вглиб України. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Ретранслятор вмикається, коли росія запускає дрони, а в подальшому вимикається. Частина з них точно не стаціонарно розміщені, а вони переміщуються, бо ввімкнення може відбуватися в різних місцях

- заявив Демченко.

Додатково

Речник Державної прикордонної служби України заявив, що ретранслятори у білорусі допомагають дронам рф бити по Волині, впритул до кордону з Польщею.

Такі ретранслятори підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер". Це дає дронам можливість просуватися далі вглиб української території, зокрема в напрямку Рівненської, Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо

Наприкінці червня Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що білорусь завершує будівництво військової інфраструктури біля кордону з Україною.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
Львівська область
Рівненська область
Білорусь
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна
Польща