Украинские военные с помощью беспилотников доставили в оккупированные Олешки еду и медикаменты

Этой ночью уже во второй раз удалось провести успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза. Это продукты питания, медикаменты и детские наборы. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает УНН.

С помощью беспилотников военнослужащие НГУ во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ доставили посылки общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и детские наборы - сообщил министр.

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Выговский отметил экипаж БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шестерых животных.

Мы благодарны общинам, учреждениям образования, благотворителям и волонтерам со всей страны, которые собрали гуманитарную помощь и сделали эту операцию возможной. Все без исключения посылки — а их было почти 400 — успешно доставлены - добавил глава МВД.

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Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках — без еды, воды и медикаментов, — наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода, резюмировал Выговский.

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