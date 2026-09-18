Украина открыла новый пункт пропуска с Румынией
Киев • УНН
Правительство открыло пункт пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" в Закарпатье. Он будет работать круглосуточно для автомобилей массой до 3,5 тонны.
Кабинет министров постановил открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь " Сигету-Мармацией" в Закарпатской области. Об этом говорится в постановлении правительства №1130, передает УНН.
Детали
Открыть международный пункт пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" с использованием временной инфраструктуры для осуществления пропуска пассажирских транспортных средств с максимально разрешенной массой до 3,5 тонны, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы
До завершения строительства пункта пропуска его функционирование осуществляется в рамках объекта строительства "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".
Администрации Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службе поручено обеспечить функционирование соответствующих подразделений указанных служб в международном пункте пропуска через государственную границу "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".
Напомним
Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей, который может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом.