Украина открыла новый пункт пропуска с Румынией

Кабинет министров постановил открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь " Сигету-Мармацией" в Закарпатской области. Об этом говорится в постановлении правительства №1130, передает УНН.

Детали

Открыть международный пункт пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" с использованием временной инфраструктуры для осуществления пропуска пассажирских транспортных средств с максимально разрешенной массой до 3,5 тонны, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы - говорится в постановлении.

До завершения строительства пункта пропуска его функционирование осуществляется в рамках объекта строительства "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".

Администрации Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службе поручено обеспечить функционирование соответствующих подразделений указанных служб в международном пункте пропуска через государственную границу "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

Напомним

Украина и Румыния обсудили строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей, который может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом.