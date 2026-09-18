Україна відкрила новий пункт пропуску з Румунією
Київ • УНН
Уряд відкрив пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на Закарпатті. Він працюватиме цілодобово для авто до 3,5 тонни.
Кабінет міністрів постановив запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" в Закарпатській області. Про це йдеться в урядовій постанові №1130, передає УНН.
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Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Біла Церква - Сігету Мармацієй" з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи
До завершення будівництва пункту пропуску його функціонування здійснюється в межах об’єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області.
Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній митній службі доручено забезпечити функціонування відповідних підрозділів зазначених служб у міжнародному пункті пропуску через державний кордон "Біла Церква - Сігету Мармацієй".
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