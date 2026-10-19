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The Washington Post

Били веслом по голове и пытались утопить: Лубинец отреагировал на скандал с пограничниками на Днестре

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

49-летний киевлянин заявил, что пограничники били его веслом и пытались утопить во время переправы в Молдову. Лубинец обратился в ГПСУ.

Били веслом по голове и пытались утопить: Лубинец отреагировал на скандал с пограничниками на Днестре

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о возможном избиении 49-летнего украинца во время попытки переплыть Днестр в Молдову. Омбудсмен уже обратился в Государственную пограничную службу Украины, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и проверить законность действий ее сотрудников, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Лубинца.

В свою очередь, пострадавший мужчина утверждает, что двое украинских пограничников били его веслом по  голове и пытались утопить.

Детали

По информации, опубликованной в СМИ, пострадавший — 49-летний житель Киева, которого госпитализировали после инцидента с участием украинских пограничников. Мужчина рассказал, что пытался переплыть Днестр возле села Голошница Сорокского района Молдовы. По его словам, во время попытки добраться до противоположного берега на него якобы напали двое украинских пограничников. Утверждает, что пограничники били его веслом по голове и пытались утопить, чтобы не позволить попасть на территорию соседнего государства.

Официального подтверждения этих обвинений пока нет. Обстоятельства инцидента, в частности причины и характер применения силы, еще предстоит установить.

Дмитрий Лубинец  в свою очередь признался, что был шокирован сообщениями в СМИ. По его убеждению, такие случаи нельзя оставлять без внимания, поскольку речь идет как о возможном нарушении прав конкретного человека, так и о доверии граждан к государственным органам.

"Игнорировать такие сигналы во время полномасштабного вторжения — значит играть с доверием общества, и государственные институты не должны прятаться за молчанием. Нужны не предположения, а четкие ответы, установление всех обстоятельств и надлежащая реакция", — подчеркнул омбудсмен.

Он также отметил, что объективная проверка важна для сохранения авторитета пограничной службы и ее сотрудников, которые ежедневно выполняют свои обязанности по защите государственной границы.

Имели ли пограничники право применять силу

Лубинец напомнил, что украинское законодательство позволяет пограничникам применять физическую силу, специальные средства и даже оружие. Однако делать это они могут только в случаях, предусмотренных законом. По словам омбудсмена, именно поэтому необходимо выяснить, что происходило во время задержания мужчины, существовали ли основания для применения силы и не вышли ли сотрудники ГПСУ за пределы своих полномочий.

Даже если человек пытается незаконно пересечь государственную границу, это не дает правоохранителям неограниченного права применять к нему силу. Каждое такое действие должно быть обоснованным и соответствовать конкретным обстоятельствам.

Лубинец обратился в ГПСУ

После появления информации о возможном избиении украинца омбудсмен направил письмо-реакцию в Администрацию Государственной пограничной службы Украины с просьбой провести служебную проверку. Лубинец ожидает, что официальный ответ поможет установить обстоятельства произошедшего, проверить информацию, распространенную СМИ, и определить, необходимы ли дополнительные меры реагирования. 

"Если эти обвинения подтвердятся, ситуация потребует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки. Никакие обстоятельства не могут оправдывать насилие, а действия представителей государства должны быть законными и пропорциональными", — заявил Лубинец.

По мнению омбудсмена, уважение к человеческому достоинству и ответственность за возможный произвол — необходимые условия доверия общества к государству.

Напомним 

Ранее Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал инцидент в Одессе с участием представителей ТЦК. Тогда в Одессе патрульные сломали водителю руку.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
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Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова
Киев