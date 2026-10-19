Били веслом по голові та намагалися втопити: Лубінець відреагував на скандал із прикордонниками на Дністрі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про можливе побиття 49-річного українця під час спроби переплисти Дністер до Молдови. Омбудсман вже звернувся до Державної прикордонної служби України, щоб з'ясувати обставини інциденту та перевірити законність дій її співробітників, передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Лубінця.

Натомість постраждалий чоловік стверджує, що двоє українських прикордонників били його веслом по голові та намагалися втопити.

Деталі

За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, постраждалий — 49-річний житель Києва, якого ушпиталили після інциденту за участю українських прикордонників. Чоловік розповів, що намагався переплисти Дністер поблизу села Голошниця Сорокського району Молдови. За його словами, під час спроби дістатися протилежного берега на нього нібито напали двоє українських прикордонників. Стверджує, що охоронці кордону били його веслом по голові та намагалися втопити, щоб не дозволити потрапити на територію сусідньої держави.

Офіційного підтвердження цих звинувачень наразі немає. Обставини інциденту, зокрема причини та характер застосування сили, ще належить встановити.

Дмитро Лубінець своєю чергою зізнався, що був шокований повідомленнями у медіа. На його переконання, такі випадки не можна залишати без уваги, адже йдеться як можливе порушення прав конкретної людини, так і про довіру громадян до державних органів.

"Ігнорувати такі сигнали під час повномасштабного вторгнення — означає грати з довірою суспільства і державні інституції не повинні ховатися за мовчанням. Потрібні не припущення, а чіткі відповіді, встановлення всіх обставин і належна реакція", — наголосив омбудсман.

Він також зазначив, що об'єктивна перевірка важлива для збереження авторитету прикордонної служби та її співробітників, які щодня виконують свої обов'язки із захисту державного кордону.

Чи мали прикордонники право застосовувати силу

Лубінець нагадав, що українське законодавство дозволяє прикордонникам застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та навіть зброю. Однак робити це вони можуть лише у випадках, передбачених законом. За словами омбудсмана, саме тому необхідно з'ясувати, що відбувалося під час затримання чоловіка, чи існували підстави для застосування сили та чи не вийшли співробітники ДПСУ за межі своїх повноважень.

Навіть якщо людина намагається незаконно перетнути державний кордон, це не дає правоохоронцям необмеженого права застосовувати до неї силу. Кожна така дія повинна бути обґрунтованою та відповідати конкретним обставинам.

Лубінець звернувся до ДПСУ

Після появи інформації про можливе побиття українця омбудсман направив лист-реагування до Адміністрації Державної прикордонної служби України з проханням провести службову перевірку. Лубінець очікує, що офіційна відповідь допоможе встановити обставини події, перевірити інформацію, яку поширили медіа, та визначити, чи потрібні додаткові заходи реагування.

"Якщо ці звинувачення підтвердяться, ситуація вимагатиме ретельного розслідування та належної правової оцінки. Жодні обставини не можуть виправдовувати насильство, а дії представників держави мають бути законними та пропорційними", — заявив Лубінець.

На думку омбудсмана, повага до людської гідності та відповідальність за можливе свавілля — необхідні умови довіри суспільства до держави.

Нагадаємо

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував інцидент в Одесі за участі представників ТЦК. Тоді в Одесі патрульні зламали водієві руку.