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В пограничье Польши тревога, снова задействовали авиацию - ситуация на границе

Киев • УНН

 • 4062 просмотра

В Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявили тревогу, аэропорты Люблина и Жешува приостановили полёты. Польша задействовала авиацию на фоне атаки РФ на запад Украины.

В пограничье Польши тревога, снова задействовали авиацию - ситуация на границе

В приграничных районах Польши утром 20 октября вновь объявили тревогу из-за российских атак на запад Украины — оповещения получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств. Аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу. Польша задействовала авиацию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Polsat News и Onet Wiadomości.

Детали

"Из-за неоднократных авиаударов российской федерации по целям на западе Украины Оперативное командование Вооружённых сил Польши через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента активировало необходимые силы и средства противовоздушной обороны. Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", — говорится в сообщении ОК ВС Польши 20 октября в X.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши, как отмечается, "постоянно следит за ситуацией, а подчинённые ему силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию".

Польский правительственный центр безопасности предупредил жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

"Внимание! Оповещение Alert RCB "Внимание! Российская авиация атакует Украину. Ситуация отслеживается. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация. Ожидайте дальнейших объявлений", — говорится в сообщении.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что "из-за необходимости обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили полёты".

Как отмечает Onet, неофициальные каналы мониторинга сообщали о нескольких беспилотных летательных аппаратах над Волынской областью. Также сообщалось о появлении дронов над Львовской областью, в том числе в приграничном с Польшей районе.

"Один из них, по неофициальным данным, находился менее чем в 5 км от польской границы", — говорится в публикации.

Это ещё одно предупреждение, связанное с атакой россии на Украину в этот день. Польша, как указано, также поднимала в воздух истребители около 5:30. Правительственный центр RCB ранее направлял тревожное оповещение около 21:00 в понедельник, пишет издание.

Ситуация на границе

Что касается работы пунктов пропуска, польские СМИ информации не приводят. Украинская Государственная пограничная служба сообщает, что через "Ягодин" утром 20 октября "пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется".

Тем не менее польские СМИ, в том числе Polskie Radio 24, сообщили 20 октября, что "Польша может согласиться проводить пограничный контроль только на своей стороне, если этого потребует ситуация в Украине, а также безопасность путешественников и сотрудников".

"Однако Министерство внутренних дел и администрации (Польши) подчёркивает, что контроль должен быть совместным усилием служб обеих стран", — отмечается в публикации.

Ранее украинские СМИ сообщали о переговорах по соглашению, которое позволит украинским пограничникам выполнять свои обязанности на территории Польши. Этот вопрос обсуждался во время встречи представителей обеих стран на пограничном переходе Ягодин—Дорохуск.

По данным Госпогранслужбы, на 9 часов 20 октября ситуация на выезд из Украины в Польшу была следующей:

  • «Ягодин» — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    • «Устилуг» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
      • «Угринов» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
        • «Рава-Русская» — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
          • «Грушев» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
            • «Краковец» — 40 л/а, 12 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
              • «Шегини» — 90 л/а, 0 автоб., 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
                • «Смильница» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
                  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

                    Огромные очереди на границе с Польшей на фоне тревог: грузовики стоят до двух дней17.10.26, 10:15 • 19509 просмотров

                    Юлия Шрамко

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