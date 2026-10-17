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Огромные очереди на границе с Польшей на фоне тревог: грузовики стоят до двух дней

Киев • УНН

 • 16363 просмотра

В Дорогуске очередь 16 октября достигала 900 грузовиков, время ожидания — около 40 часов. Работу пунктов приостанавливают во время воздушных тревог.

Огромные очереди на границе с Польшей на фоне тревог: грузовики стоят до двух дней
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Огромные очереди зафиксировали на границе Польши с Украиной. Пункты пропуска приостанавливают работу во время тревог, связанных с российскими авиаударами по Украине. Об этом 16 октября сообщило польское издание PAP, пишет УНН.

Детали

Время ожидания на контрольно-пропускных пунктах для грузовиков в пункте пропуска в Дорогуске, как отмечается, составляет почти два дня, а в Гребенном — около двух дней. Движение транспорта обычно возрастает в выходные и праздничные дни, но пункты пропуска также приостанавливают работу во время тревог. 

Спикер Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Деруш сообщил, что в пятницу, 16 октября, водителям грузовиков пришлось ждать около 40 часов, чтобы выехать из Польши через пункт пропуска на границе с Украиной в Дорогуске. Ориентировочное время ожидания на другом пункте пропуска в Гребенном составляет 25 часов.

Спикер отметил, что очереди на пунктах пропуска обычно увеличиваются перед выходными и праздниками. Пятница — это день, когда движение транспорта и количество автомобилей, ожидающих выезда, могут возрастать на несколько десятков процентов, отмечает издание.

В последнее время дополнительные перебои были вызваны частыми российскими авиаударами на западе Украины, о которых предупреждают в уведомлениях, направляемых местным жителям и представителям властей.

Эти уведомления требуют приостановки таможенного оформления и, при необходимости, эвакуации. В последнее время эвакуации происходят реже, но количество уведомлений, приводящих к приостановке таможенного оформления в Дорогуске и Гребенном, может колебаться от нескольких до десятков в течение двенадцатичасовой смены, указывает издание.

Спикер Палаты налоговой администрации в Люблине объяснил, что эти перерывы обычно длятся от десятка до нескольких десятков минут, но если их, например, около десяти в течение одной смены, общая приостановка таможенного оформления может длиться до нескольких часов.

Он сказал, что хотя пограничники могут и осуществляют различные мероприятия по таможенному оформлению в течение периода тревоги, транспортные средства не могут выехать из зоны пересечения границы, поскольку в Украине действует специальный режим, связанный с воздушной угрозой. "Украина, конечно, больше не принимает транспортные средства в это время", — добавил он.

По оценкам пограничников, примерно 900 грузовиков во второй половине дня 16 октября ждали в очереди, чтобы выехать из Польши через пункт пропуска в Дорогуске. "Очередь очень длинная. Она начинается еще перед Хелмом. Мы оцениваем, что для таможенного оформления транспортных средств потребуется около двух дней", — добавил Деруш.

По оценкам, 250 грузовиков ожидали в очереди пересечения границы в Гребенном.

Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной06.10.26, 00:48 • 11396 просмотров

Юлия Шрамко

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