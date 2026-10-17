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Величезні черги на кордоні з Польщею на тлі тривог: вантажівки стоять до двох днів

Київ • УНН

 • 188 перегляди

У Дорогуську черга 16 жовтня сягала 900 вантажівок, очікування - близько 40 годин. Роботу пунктів призупиняють під час повітряних тривог.

Величезні черги на кордоні з Польщею на тлі тривог: вантажівки стоять до двох днів
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Величезні черги зафіксували на кордоні Польщі з Україною. Пункти пропуску призупиняють роботу під час тривог, пов'язаних з російськими авіаударами по Україні. Про це 16 жовтня повідомило польське видання PAP, пише УНН.

Деталі

Час очікування на контрольно-пропускних пунктах для вантажівок на пункті пропуску в Дорогуську, як зазначається, становить майже два дні, а в Гребенному – близько двох днів. Рух транспорту зазвичай зростає у вихідні та свята, але пункти пропуску також призупиняють роботу під час тривог. 

Речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Деруш повідомив, що в п'ятницю, 16 жовтня, водіям вантажівок довелося чекати близько 40 годин, щоб виїхати з Польщі через пункт пропуску на кордоні з Україною в Дорогуську. Орієнтовний час очікування на іншому пункті пропуску в Гребенному становить 25 годин.

Речник зазначив, що черги на пунктах пропуску зазвичай збільшуються перед вихідними та святами. П'ятниця - це день, коли рух транспорту та кількість автомобілів, що чекають на виїзд, можуть зростати на кілька десятків відсотків, зауважує видання.

Останнім часом додаткові перебої були спричинені частими російськими авіаударами на заході України, про які попереджають у сповіщеннях, які надсилаються місцевим жителям та представникам влади.

Ці сповіщення вимагають призупинення митного оформлення та, за необхідності, евакуації. Останнім часом евакуації трапляються рідше, але кількість сповіщень, які призводять до призупинення митного оформлення в Дорогуську та Гребенному, може коливатися від кількох до десятків протягом дванадцятигодинної зміни, вказує видання.

Речник Палати податкової адміністрації в Любліні пояснив, що ці перерви зазвичай тривають від десятка до кількох десятків хвилин, але якщо їх, наприклад, десяток або близько того протягом однієї зміни, загальне призупинення митного оформлення може тривати до кількох годин.

Він сказав, що хоча прикордонники можуть і виконують різні заходи з митного оформлення протягом періоду тривоги, транспортні засоби не можуть виїхати з зони перетину кордону, оскільки в Україні діє спеціальний режим, пов'язаний з повітряною загрозою. "Україна, звичайно, більше не приймає транспортні засоби в цей час", – додав він.

За оцінками прикордонників, приблизно 900 вантажівок у післяобідню пору 16 жовтня чекали у черзі, щоб виїхати з Польщі через пункт пропуску у Дорогуську. "Черга дуже довга. Вона починається ще перед Хелмом. Ми оцінюємо, що для розмитнення транспортних засобів знадобиться близько двох днів", – додав Деруш.

За оцінками, 250 вантажівок очікували у черзі на перетин кордону в Гребенному.

Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною06.10.26, 00:48 • 11391 перегляд

Юлія Шрамко

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