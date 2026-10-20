У прикордонні Польщі тривога, знову задіяли авіацію - ситуація на кордоні

У прикордонні Польщі вранці 20 жовтня знову оголосили тривогу через російські атаки на захід України - сповіщення отримали жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств. Аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили роботу. Польща задіяла авіацію. Про це УНН пише з посиланням на Polsat News і Onet Wiadomości.

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"Через неодноразові авіаудари російської федерації по цілях на заході України, Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компоненту активувало необхідні сили та засоби протиповітряної оборони. Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - ідеться у повідомленні ОК ЗС Польщі 20 жовтня у X.

Оперативне командування Збройних сил Польщі, як зазначається, "постійно стежить за ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування".

Польський урядовий центр безпеки попередив жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств.

"Увага! Оповіщення Alert RCB "Увага! Російська авіація атакує Україну. Ситуація відстежується. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація. Очікуйте подальших анонсів", - йдеться у повідомленні.

Польське агентство аеронавігаційного обслуговування повідомило, що "через необхідність забезпечення свободи військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили польоти".

Як зазначає Onet, неофіційні канали моніторингу повідомляли про кілька безпілотних літальних апаратів над Волинською областю. Також повідомлялося про появу дронів над Львівською областю, зокрема і в прикордонному з Польщею районі.

"Один з них, за неофіційними даними, знаходився менш ніж за 5 км від польського кордону", - ідеться у публікації.

Це ще одне попередження, пов'язане з атакою росії на Україну цього дня. Польща, як вказано, також піднімала в повітря винищувачі близько 5:30. Урядовий центр RCB раніше надсилав тривогу близько 21:00 у понеділок, пише видання.

Ситуація на кордоні

Що стосується роботи пунктів пропуску, інформації польські ЗМІ не наводять. Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що через "Ягодин" на ранок 20 жовтня "пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється".

Утім польські ЗМІ, у тому числі Polskie Radio 24, повідомили 20 жовтня, що "Польща може погодитися проводити прикордонний контроль лише на своєму боці, якщо цього вимагатиме ситуація в Україні та безпека мандрівників і співробітників".

"Однак Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (Польщі) наголошує, що контроль має бути спільним зусиллям служб обох країн", - зазначається у публіації.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про переговори щодо угоди, яка дозволить українським прикордонникам виконувати свої обов'язки на території Польщі. Це питання обговорювалося під час зустрічі представників обох країн на прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ.

За даними Держприкордонслужби, на 9 годину 20 жовтня ситуація на виїзд з України до Польщі була наступна:

«Ягодин» - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» - 40 л/а, 12 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 90 л/а, 0 автоб., 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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